دعا النائب عن سائرون رياض المسعودي، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى موقف واضح من تواجد القوات الأميركية في العراق، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى إلى وجود عسكري "استراتيجي وغير تقليدي" في إقليم كردستان والمحافظات الغربية.
وأضاف المسعودي، أن "عملية نصب معدات متطورة من منظومة باترويت وإرسال القوة المجوقلة 101 هي رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة تسعى لوجود عسكري استراتيجي وليس تقليدياً في إقليم كردستان والمحافظات الغربية"، لافتاً إلى أن "أميركا تعتقد أن تلك المناطق تشكل ملاذات آمنة جغرافياً وسكانياً لتواجد مثل هكذا قواعد ضخمة".
وتابع، أن "أميركا تسعى لتشييد منصات ضخمة ومتطورة وقاعات ضخمة وملاجئ تحت الأرض، بالتالي فان على الحكومة أن تكون واضحة سواء باتخاذ موقف صريح من تلك الخطوات الأميركية أو الخروج للشارع وإعلان عدم قدرتها على التصدي لمثل هكذا ملفات"، مضيفاً أن "بقاء الحكومة في حالة عدم الوضوح بموقفها سيضعف موقف العراق أكثر وأكثر، وسيأتي يوم لا تستطيع الحكومات المقبلة أن تتصدى لتواجد أميركي قوي وقواعد ضخمة ومترسخة بالبلد".
يشار إلى أن مجلس النواب صوت، في شهر كانون الثاني الماضي، على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر 'منصات ضخمة وملاجئ تحت الأرض'.. نائب: واشنطن تسعى لتواجد غير تقليدي بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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