الموعد الرسمي لإطلاق شاومي هاتفها Redmi K30 Pro

يترقب محبو هواتف العلامة التجارية "Redmi" الكشف عن الترقية الجديدة لهاتفها Redmi K30 الداعم لشبكات الجيل الرابع 4G والخامس 5G، في 24 مارس الجاري الذي سيتم إطلاقه باسم "Redmi K30 Pro".

وبسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، سيتم الإعلان عن الهاتف الجديد عبر الإنترنت من خلال حساب (Redmi) الرسمي على منصة (Weibo)، تجنبا لتنظيم أي فعاليات تضم تجمعات.

ووفق موقع aitnews، فإن Redmi أعلنت في وقت سابق عن تصميم كاميرا الهاتف الذكي القادم وتفاصيلها، وأوضحت استخدامه لمعالج (Snapdragon 865) من كوالكوم، كما كشفت أن هاتف Redmi K30 Pro سيكون الشريك الرسمي لفيلم الحركة Fast and Furious 9 المفترض صدوره في الولايات المتحدة بتاريخ 2 أبريل 2021.

ومن المفترض طرح Redmi K30 Pro في الأسواق العالمية في وقت لاحق من هذا العام، حيث لم تعلن العلامة التجارية عن موعد طرحه عالميا حتى الآن، كما لم تكشف بعد عن سعر الهاتف الجديد، لكن موقع التجارة الإلكترونية الصيني (Suning) أفاد بأن الجهاز سيأتي بسعر 465 دولارا، وهو سعر أعلى من سعر جهاز (Redmi K20 Pro) الذي تم طرحه للبيع في الصين بسعر 425 دولارا.

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وبالنسبة لمواصفات Redmi K30 Pro فقد كشفت تسريبات حديثة أنه يأتي بشاشة (Super AMOLED) التي تصنعها شركة سامسونج بقياس 6.67 إنشات بدقة 1080×2400 بيكسل، وهي داعمة لميزة (+HDR10)، بالإضافة إلى سطوع بقدرة 1200 شمعة في المتر المربع، ونسبة تباين 5000000:1، ومعدل أخذ العينات باللمس يبلغ 180 هيرتزا، لكن معدل تحديث الشاشة يبلغ 60 هيرتزا فقط.





كما يأتي Redmi K30 Pro بكاميرا أمامية منبثقة، على غرار سلسلة (Redmi K20)، لكنه يعاكس نماذج (Redmi K30) المتضمنة ثقبا في الشاشة للكاميرا الأمامية، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة بدلا من القارئ المثبت على الجانب.

ويحتوي الهاتف على كاميرا دائرية في الخلف رباعية العدسة بمستشعر أساسي من سوني (Sony IMX686) بدقة 64 ميجابيكسل مع ميزة التثبيت البصري للصورة المزدوج (OIS)، بالإضافة إلى مستشعر تقريب من سوني (Sony IMX686) بقدرة تكبير بصري تصل إلى 3X وقدرة تكبير رقمي تصل إلى 30X.

ويعمل (Redmi K30 Pro) بمعالج (Snapdragon 865) من كوالكوم، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي من نوع (LPDDR5) تصل سعتها إلى 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية من نوع (UFS 3.1) تصل سعتها إلى 256 جيجابايت، ويتضمن الهاتف منفذ سماعة رأس بقياس 3.5 ميليمتر.

ويوصف الهاتف بأنه يحتوي على أكبر غرفة بخار للتبريد السائل بين الهواتف الذكية، بالإضافة إلى دعمه شبكات الجيل الخامس 5G بالوضع المزدوج ومعيار الاتصال اللاسلكي الأحدث (Wi-Fi 6).