مصدر عسكري ينفي وفاة لواء ثالث بالجيش المصري جراء كورونا

أكد مصدر عسكري مصري لـ"العين الإخبارية" أن اللواء محمود شاهين، رئيس إدارة المهندسين بالقوات المسلحة المصرية، بخير وبصحة جيدة، نافيا شائعة وفاته متأثرا بفيروس كورونا.

كانت مواقع وصفحات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، روجت الإثنين، أكاذيب حول وفاة اللواء شاهين أحد قيادات القوات المسلحة المصرية متأثرا بفيروس كورونا.



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وسجلت القوات المسلحة المصرية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية وفاة لواءين أثناء مكافحتهما انتشار المرض في البلاد.

وكان الأول الذى وافته المنية أثناء تأدية الواجب تجاه بلاده هو اللواء أركان حرب خالد شلتوت، الذي أعلن نبأ وفاته مساء الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال مشاركته بأعمال مكافحة الفيروس.

والثاني وهو اللواء أركان حرب شفيع عبدالحليم، أحد قيادات الإدارة الهندسية في الجيش المصري، الذي توفي في وقت سابق الإثنين، خلال "التصدي لوباء كورونا"، ليصبح ثاني لواء يرحل جراء الفيروس.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد سجلت حتى مساء الإثنين ٢٣ مارس/آذار نحو ٣٦٦ حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها ١٩ وفاة و٦٨ حالة شفاء تام وخروج من العزل الصحي.