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مقتل 70 جندياً في نيجيريا على الأقل في كمين نصبه إرهابيون لهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

مقتل 70 جندياً في نيجيريا على الأقل في كمين نصبه إرهابيون لهم

متابعات_الخليج 365

قتل 70 جندياً في نيجيريا على الأقل، الثلاثاء، وذلك في كمين نصبه إرهابيون لهم.

 

 

وعادة ما تقف جماعة بوكو حرام الإرهابية خلف استهداف قوافل عسكرية شمال شرقي نيجيريا قرب الحدود مع الكاميرون. 

 

 

وفي 16 مارس/أذار الجاري، سقط 6 جنود نيجيريين قتلى إثر كمين نصبه إرهابيون من جماعة "بوكو حرام".

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وتخوض جماعة بوكو حرام الإرهابية حركة تمرد مستمرة منذ عقود أسفرت عن مقتل 36 ألف شخص في شمال شرقي نيجيريا، بحسب الأمم المتحدة، ودفع مليوني شخص للنزوح، ما تسبب في أزمة إنسانية.

 

 

وعقب عودة القوة التشادية إلى بلادها، مطلع العام الجاري، مع انتهاء مهمتها ضد "بوكو حرام" شمال شرقي نيجيريا، فر مئات المدنيين النيجيريين المقيمين قرب مواقعها خشية حدوث اعتداءات إرهابية جديدة.

 

 

وامتد النزاع إلى النيجر والكاميرون وتشاد، ما دفع الدول المعنية لتشكيل قوة عسكرية لمواجهة التهديد.

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