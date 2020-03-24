1737 إصابة جديدة و132 وفاة بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشف المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية أن عدد الحالات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» أمس الاثنين في الإقليم بلغ 1737 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات المكتشفة إلى 26.970 إصابة 85% منها سجلت في إيران بواقع 23.049 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات في دول الإقليم في نفس اليوم 132 وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 1871 وفاة منها 1812 وفاة وقعت في إيران بنسبة 96% من إجمالي وفيات دول الإقليم.



وسجلت 12 دولة تابعة لإقليم شرق المتوسط الذي يضم 22 دولة عربية إلى جانب إيران وباكستان وأفغانستان يوم أمس 1737 إصابة بالفيروس: 5 إصابات في البحرين و2 في جيبوتي، 1411 إصابة في إيران، 33 في العراق، إصابة واحدة في الكويت، 19 في لبنان، 7 في المغرب، 11 في عمان، 138 في باكستان، 51 في السعودية، 14 في تونس، 45 في الإمارات، ولم تسجل كل من اليمن وليبيا أي إصابات حتى الآن.

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وبحسب تقرير الصحة العالمية فإن إيران لا تزال أكثر الدول تسجيلا للوفيات من بين دول الإقليم جراء فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» بواقع: 1812 وفاة حتى يوم أمس، يليها العراق 23 وفاة، ثم مصر 14 وفاة، يليها باكستان 5 وفيات، و4 وفيات في كل من لبنان والمغرب، و3 وفيات في تونس، و2 في كل من البحرين والإمارات، ووفاة واحدة في كل من السودان وأفغانستان.

وكشف التقرير عن إجمالي الإصابات التراكمية المسجلة في دول إقليم شرق المتوسط حتى يوم أمس الاثنين بواقع: 40 إصابة في افغانستان، 339 في البحرين، 3 في جيبوتي، 327 في مصر، 23.049 في إيران، 266 في العراق، 112 في الأردن، 189 في الكويت، 267 في لبنان، 122 في المغرب، 59 في فلسطين، 66 في عمان، 784 في باكستان، 494 في قطر، 562 في السعودية، في الصومال، 2 في السودان، 89 في تونس، 198 في الإمارات.