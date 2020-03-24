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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحث يكشف عن العوامل التي يوظفها نظام أردوغان بتنفيذ مشاريعه بالسودان والمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020
أنقرة الخرطوم - الخليج 365
تحاول أنقرة منذ الإطاحة بالبشير الحفاظ على شعرة معاوية مع السلطة الانتقالية في السودان، كي تستمر المشروعات التي عقدتها مع النظام السابق، مستفيدة من تردّد الحكومة وزيادة الارتباك في الأوضاع العامة.
وأشار الباحث التركي محمد عبيدالله إلى أن “هناك العديد من العوامل التي يوظفها نظام أردوغان في تنفيذ مشاريعه التوسعية في المنطقة، منها العنصر الأيديولوجي الذي يظهر في أشكال متعددة، منها المدارس التي تفتحها جمعية معارف”
وذكر عبدالله في تصريح نشرته صحيفة “العرب” الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365" أن البعد الاقتصادي الذي يتمثل في الشركات ورجال الأعمال المحسوبين على أردوغان مباشرة يلعب دورا مهما في تعزيز العلاقات مع بعض الدول.
واعتبر أن “هؤلاء من أهم مموّلي طموحاته التوسعية في المنطقة، ويستغلون علاقات تركيا السياسية مع بعض الحكومات، وينفذون أجندة اقتصادية كجزء من مشروعات حزب العدالة التوسعية”.
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