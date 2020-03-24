شكرا لقرائتكم السيسي: حزمة إجراءات إضافية لمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه كلف الحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكتب على صفحته على مواقع التواصل قائلا: إنه في ضوء المتابعة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد كلفت الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان، ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية لهم.

من عمليات التعقيم بمصر

وقال: أؤكد على ثقتي البالغة في تجاوب الشعب المصري مع هذه الإجراءات وبما يحفظ أمان وسلامة بلادهم.

وكان الرئيس المصري قد أعلن من قبل، متابعته عن كثب وعلى مدار الساعة، إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مطالبا الجميع الالتزام التام بهذه الإجراءات.

وكتب السيسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقول: "إننا مستمرون فى إجراءاتنا بكل دقة في مكافحة هذا الوباء حفاظًا على صحة وحياة كل مواطن مصري"، مناشدا الجميع الالتزام الكامل بهذه الإجراءات من أجل أن تظل مصر دائمًا في سلام وأمان.

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وصباح الأحد الماضي أكد السيسي أن الدولة تعاملت بشكل جيد مع أزمة كورونا وفقا للمعايير العالمية، ولم تخفِ شيئا وتعاملت بمنتهى الشفافية وببيانات تعكس الواقع، محذرا من تزايد أعداد المصابين ووصولهم لآلاف في حالة عدم الانضباط والجدية.

وطالب السيسي خلال لقاء مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، المصريين بمزيد من المسؤولية والانضباط لمدة أسبوعين، محذرا من تزايد أعداد المصابين في حالة عدم الالتزام.

وأكد الرئيس المصري أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية فور اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا في أحد المراكب النيلية بالأقصر، وتم الكشف على كافة العاملين بالمراكب النيلية، مشددا على عدم الاستهانة بالفيروس، وداعيا إلى الالتزام بالفترة المحددة للجلوس في المنازل لمدة أسبوعين لتجاوز تلك الأزمة والوصول لبر الأمان.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية أعلنت مساء أمس الإثنين وصول عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 366 مصابا ووفاة 15 .

وأعلن مجلس الوزراء المصري أن الدكتور مصطفى مدبولي سيعقد مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم الثلاثاء لإعلان عدة قرارات جديدة تخص الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.