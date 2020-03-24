شكرا لقرائتكم إيران.. 122 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 1934 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجلت إيران 122 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 1934 وفاة، بحسب إحصاء رسمي من وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء.

وأكد مسؤول بوزارة الصحة، أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 24811 إصابة بالفيروس.

ورغم ضخامة الأرقام الرسمية المعلنة إلا أنها تفصلها فجوة كبيرة عن الإحصائيات التي تعلنها المعارضة عن عدد الوفيات.

وفي هذا السياق، أفادت قناة "إيران إنترناشيونال" بوفاة 4358 شخصا من جراء فيروس كورونا في كافة أنحاء البلاد حتى الثلاثاء.

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هذا وتشير نتائج مجموعة عمل "علم الأوبئة" التابعة لوزارة الصحة الإيرانية حول فيروس كورونا إلى أنه "بحلول النصف الثانی من شهر مایو/أيار، سیكون عدد المصابين الإيرانيين بكورونا نحو 811 ألف شخص على الأقل، ويمكن أن يصل العدد إلى مليون و160 ألف إيراني على الأكثر".

وأكد نائب رئيس جامعة تبريز للعلوم الطبية، روزبه رجائي، أنه توجد بالفعل أضعاف الإحصاءات الرسمية من الإصابات والناقلين للفيروس في أوساط المجتمع.

هذا وتبنى سكرتير الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، فرضية المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، حول تخليق فيروس كورونا في أميركا، وكتب على صفحته في "تويتر": "فيروس كورونا ناتج عن دماغ مريض وإجرامي".

وهي أفكار يروجها النظام الإيراني عن نظرية المؤامرة بشأن كورونا ولا تدعمها أي أدلة على الأرض.