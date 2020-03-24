حزمة إجراءات إضافية.. تكليف عاجل من السيسي للحكومة لمجابهة كورونا

كتب: ضياء السقا

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه علي ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة علي مستوي الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلي معدلات الأمان، ووفق محددات ثابتة قائمة علي تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر علي متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري.

وأكد الرئيس، على صفحته الرسمية بالفيس بوك، ثقته البالغة في تجاوب الشعب المصري العظيم مع هذه الإجراءات و بما يحفظ أمان وسلامة وطننا الغالي مصر.

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للحديث عن آخر التطورات فيما يتعلق بجهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كما يتناول المؤتمر إعلان عدد من القرارات الهامة في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة كورونا، وكذلك آخر التطورات فيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية وآليات دعم العمالة الموسمية.

وكان رئيس الوزراء، قد أصدر قرارا بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

وأشار القرار إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

كما أصدر مجلس الوزراء، قرارا بإغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.