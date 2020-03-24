دعوة خبيثة.. بيان عاجل من الإفتاء بعد مسيرة الإسكندرية لرفع بلاء كورونا

كتب: ضياء السقا

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أي دعوة لتجمع المواطنين الآن في الشوارع وفي أي مكان وتحت أي شعار وبأي ذريعة هي دعوة خبيثة وحرام شرعاً ولا يراد بها وجه الله.

وأكدت الإفتاء في بيان نشرته عبر حسابها بالفيس بوك، أن الالتزام بما تقرره السلطات المختصة لحماية الناس من الأوبئة والأمراض واجب شرعي ووطني ومن يخرج عن هذه الإجراءات تحت أي ذريعة آثم شرعاً.

ويأتي ذلك بعد خروج مسيرة ليلية لعدد من مواطني محافظة الإسكندرية، لتجوب الشوارع للدعاء والتكبير، لرفع بلاء وباء فيروس كورونا المستجد عن البلاد.

وأثارت المسيرة، جدلا واسعًا، وسط انتقادات لهذه التجمعات خشية من إسهامها في حدوث إصابات بالفيروس.

وجاء خروج المسيرة بعد وقت قصير من ترديد مواطنين لعدد من الأدعية من نوافذ منازلهم وعبر مكبرات الصوت، في عدد من أحياء المدينة الساحلية.

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وفي سياق متصل، فرقت قوات الأمن بالإسكندرية، تجمعات لعشرات من المواطنين خرجوا في عدة مناطق شرق وغرب المحافظة، في تظاهرة للدعاء للخروج من أزمة كورونا، وذلك حرصا على حياتهم وصحتهم ومنع الاختلاط وانتشار المرض.

وكانت الحكومة قد حظرت إقامة الفعاليات ذات التجمعات الجماهيرية الكبيرة، ضمن إجراءات احترازية للتقليل من مخاطر تفشي الفيروس، وتبع ذلك إعلان وقف الصلاة في المساجد والكنائس.

وكان رئيس الوزراء، قد أصدر قرارا بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

وأشار القرار إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

كما أصدر مجلس الوزراء، قرارا بإغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية للفيروس إلى 96 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين.

وأعلنت الوزارة تسجيل 39 حالة إصابة جديدة جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها مسبقًا، ووفاة 5 حالات من ضمنها حالة لهندي.