مسؤول روسي: قرار أميركا مواصلة سحب قواتها من أفغانستان صائب

أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى ​أفغانستان​، ​زامير كابولوف​، أن ​موسكو​ ترى في تصريحات وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​، عن اعتزام ​واشنطن​ مواصلة سحب قواتها قرارا صائبا، "ذلك لأن تواجدها هناك لا يلعب دورا في استقرار هذا البلد". وراى أنه "سواء تواجدوا هناك أم لا، وجودهم لا يعود بشيء إيجابي، من الصواب مواصلتهم تنفيذ مسؤولياتهم تجاه أفغانستان". وحول إجراءات ​أميركا​ بتخفيض المساعدات المالية للضغط على السياسيين الأفغان، قال: "إنها أداة ضغط على الجانبين، أعني هنا ​أشرف غني​ وعبد الله عبد الله، اللذين لم يستطع بومبيو التوفيق بينهما. إنهما لم يتقبلا الاقتراحات التي عرضت عليهما".

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