اصابة رئيس فنلندا السابق بفيروس كورونا

أعلن مكتب الرئيس الفنلندي، أن الرئيس السابق مارتي اهتيساري، الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2008، أصيب بفيروس كورونا وهو في حالة جيدة".
يذكر ان اهتيساري (82 عاما) حكم فنلندا من عام 1994 إلى عام 2000 وفاز بجائزة نوبل للسلام لمساهمته لفترة طويلة في الوساطة من أجل تحقيق السلام. هذا وأعلنت فنلندا 700 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا حتى الآن. وكان قد أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، يتسارع بشدة، مشيرا إلى أن الأمر استغرق 67 يومًا من أول حالة تم الإبلاغ عنها للوصول إلى أول 100 ألف حالة و11 يومًا لوصول الحالات إلى 200 ألف.
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