اصابة رئيس فنلندا السابق بفيروس كورونا

أعلن مكتب الرئيس الفنلندي، أن الرئيس السابق مارتي اهتيساري، الحائز على ​جائزة نوبل​ للسلام في 2008، أصيب ب​فيروس كورونا​ وهو في حالة جيدة".

يذكر ان اهتيساري (82 عاما) حكم ​فنلندا​ من عام 1994 إلى عام 2000 وفاز بجائزة نوبل للسلام لمساهمته لفترة طويلة في الوساطة من أجل ​تحقيق​ ​السلام​. هذا وأعلنت فنلندا 700 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا حتى الآن. وكان قد أكد المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية​، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن انتشار فيروس كورونا المستجد، ​كوفيد 19​، يتسارع بشدة، مشيرا إلى أن الأمر استغرق 67 يومًا من أول حالة تم الإبلاغ عنها للوصول إلى أول 100 ألف حالة و11 يومًا لوصول الحالات إلى 200 ألف.