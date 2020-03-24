لفت النائب فؤاد مخزومي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على تعميم مصرف لبنان إلى انه "بحسب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إذا كنت تريد الإستدانة من المصرف فالمال متوفر ولكن إذا كنت تطالب بإستعادة مدخراتك المحجوزة بشكل غير قانوني فالمال غير متوفر".
واعتبر ان هذا القرار "نسخة جديدة من الهندسات المالية الفاشلة التي اوصلت البلد إلى الإنهيار. رجعوا للناس اموالها وما حدا بحاجة القروض الجديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي: "رجعوا للناس اموالها وما حدا بحاجة القروض الجديدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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