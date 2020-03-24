مخزومي: "رجعوا للناس اموالها وما حدا بحاجة القروض الجديدة"

لفت النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على تعميم ​مصرف لبنان​ إلى انه "بحسب حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ إذا كنت تريد الإستدانة من المصرف ف​المال​ متوفر ولكن إذا كنت تطالب بإستعادة مدخراتك المحجوزة بشكل غير قانوني فالمال غير متوفر".

واعتبر ان هذا القرار "نسخة جديدة من الهندسات المالية الفاشلة التي اوصلت البلد إلى الإنهيار. رجعوا للناس اموالها وما حدا بحاجة ​القروض​ الجديدة".