روكز عن تعميم سلامه: المهم اعتماد معيار للمستفيدين ومن هي جهة الرقابة

اعتبر النائب ​شامل روكز​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "بالشكل، إن تعميم ​مصرف لبنان​ حول تقديم قروض بفائدة صفر جيد، لكن بالواقع، المهم هو اعتماد معيار للمستفيدين وهو لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعيين و​المزارعين​"، مشيرا الى أن "الأهم يبقى تحديد من الضامن لعدم حرف الأهداف، ومن هي جهة الرقابة كي لا تجير التسهيلات لمصلحة جهات مصرفية او سياسية او شركات معينة، فتكسب هي تحت عنوان دعم المتعثرين وتأمين معاشات الموظفين! التجارب السابقة وغياب الشفافية تشرع السؤال".

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