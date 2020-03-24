القاضي خوري أوقف التبليغات في القضايا المدنية لغاية 4 نيسان

أصدر الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان القاضي رجا خوري قرارا جاء فيه:" بناء على توجيهات ​وزارة العدل​ و​مجلس القضاء الأعلى​ ،يعمم على أقلام المحاكم كافة في ​محافظة جبل لبنان​ إيقاف التبليغ في القضايا المدنية كافة وذلك لغاية يوم السبت 4/4/2020.

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