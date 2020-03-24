بلديّة جدّايل شكّلت خليّة أزمة لمتابعة حملة الحدّ من إنتشار كورونا

شكّلت بلديّة جدّايل خليّة أزمة برئاسة نائب رئيس بلديّة جدّايل جوانّا عازار وتضمّ متخصّصين من جدّايل في مجال الطبّ، الصحّة العامّة، الصحّة النفسيّة، الصيدلة، الإرشاد الروحيّ، السلامة الغذائيّة، تعليم الأطفال، الهندسة، العمل الإجتماعيّ والتطوّعي، والإعلام والتواصل، وذلك لمتابعة حملة الحدّ من إنتشار فيروس كورونا.
وسيتشارك أعضاء الخليّة الأفكار والنقاشات ويقدّمون الإقتراحات والإجراءات والخدمات حيث يلزم لمساعدة المجتمع في تخطّي هذه الأزمة. على أن ترفع اللّجنة توصياتها وإقتراحاتها إلى رئيس البلديّة بطرس بولس لإتّخاذ القرارات اللازمة في هذا الإطار.
هذا وتعمل اللّجنة على محاور خمسة الأوّل هو التوعية والوقاية والتعقيم، الثاني السلامة الغذائيّة، الثالث السلامة النفسيّة، الرابع الفحوصات الطبيّة الضروريّة والخامس أماكن العزل والعناية الطبّية اللّازمة.
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