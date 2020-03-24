البعريني: على الحكومة وضع خطة طوارئ معيشية تنقذ الأزمة وتداعياتها

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "على الحكومة وضع خطة طوارئ معيشية تنقذ الأزمة وتداعياتها، لتسهل على اللبنانيين التزام منازلهم"، متوقعا "أن المدة ستطول وسوء الوضع سيزداد، فعلى الحكومة مسؤولية".
واقترح تخصيص الوفر الناتج جراء التراجع العالمي في أسعار النفط لتأمين الأساسيات لمن هم بحاجة خصوصاً من أبناء عكار والشمال. يذكر ان لبنان دخل أسبوعه الثاني من التعبئة العامة التي أعلنت عنها الحكومة اثر جلسة طارئة لها لمنع تفشي فيروس كورونا بين المواطنين.
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