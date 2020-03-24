البعريني: على الحكومة وضع خطة طوارئ معيشية تنقذ الأزمة وتداعياتها

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "على ​الحكومة​ وضع خطة طوارئ معيشية تنقذ ​الأزمة​ وتداعياتها، لتسهل على ال​لبنان​يين التزام منازلهم"، متوقعا "أن المدة ستطول وسوء الوضع سيزداد، فعلى الحكومة مسؤولية".

واقترح تخصيص الوفر الناتج جراء التراجع العالمي في أسعار ​النفط​ لتأمين الأساسيات لمن هم بحاجة خصوصاً من أبناء عكار و​الشمال​. يذكر ان لبنان دخل أسبوعه الثاني من التعبئة العامة التي أعلنت عنها الحكومة اثر جلسة طارئة لها لمنع تفشي ​فيروس كورونا​ بين المواطنين.