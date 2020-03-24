النشرة: تعقيم تجمعات النازحين السوريين في الغازية والزهراني

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا دوريات من ​المديرية العامة للأمن العام​ - شعبة معلومات ​الجنوب​ - دائرة ​الأمن​ القومي، واصلت بالاشراف على تعقيم تجمعات ​النازحين السوريين​ بالتعاون مع بلدية ​الغازية​، وذلك ضمن ​سياسة​ ​الوقاية​ والحماية التي تتّبعها البلدة لجهة التعامل مع ڤيروس ​كورونا​ والحد من انتشاره وقام فريق العمل الخاص ب​البلدية​ عبر سيارات مخصصه للتعقيم برش وتعقيم الاماكن التي يقطنها النازحيين السوريين والعرب الرحل في البلدة ومنطقة ​الزهراني​ والذي يعتبر من اكبر التجمعات في منطقة الزهراني وضم اكثر من 150 عائلة ما يعادل 750 شخصاً.

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