مكتب العلامة فضل الله: غدا هو أول أيام شهر شعبان

أصدر المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله بياناً أعلن فيه أن" يوم غد الأربعاء الواقع فيه 25 آذار هو أول بداية شهر شعبان، ما عدا المناطق أقصى الشرق، بناء على الرأي الفقهي لسماحة العلامة المرجع ​السيد محمد حسين فضل الله​ والذي يرى أنّ الشّهر يبدأ إذا أمكن رؤية الهلال في أيّ منطقة من ​العالم​، شرط أن نشترك معها بجزء من اللّيل، من دون فرق بين الرؤية بالعين المجرّدة وبالعين المسلّحة".

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