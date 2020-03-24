زهران: مشروع قانون "capital control" سيقدم اليوم من مشرفية وحب الله

كشف مدير مركز الإرتكاز الإعلامي ​سالم زهران​، عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "مشروع قانون "capital control" سيقدم اليوم من الوزيرين ​رمزي مشرفية​ و​عماد حب الله​ وفيه تحديد ألف ​دولار​ كسحب شهري لمن حسابه تحت 50 ألف و5 بالألف لمن حسابه فوق ذلك وذلك تحت سقف 25 ألف شهرياً،عدا عن الفوائد. أما في ما خص ⁧‫كورونا‬⁩ ف​الحكومة​ تدرس توزيع سلة غذائية ومواد تعقيمية عبر ​البلديات​ للعائلات".

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