شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على ان "البلد اهم منكم كلكم..الوقت مش وقت حساسيات وحسابات سياسية ورئاسية"، مؤكدا ان "صحة اللبنانيين وأولادنا وكبارنا أهم بكتير من حساباتكم الصغيرة حتى ما قول اكتر من هيك". وقال: "أعلنوا حالة الطوارىء".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحجار دعا لاعلان حالة الطوارئ: صحة اللبنانيين أهم بكتير من حساباتكم الصغيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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