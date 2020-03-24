علامة حيا طلاب الجامعة اللبنانية على مبادرتهم بتصنيع جهاز تنفسي

حيا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​، في تصريح، طلاب الهندسة في ​الجامعة اللبنانية​ على مبادرتهم للعمل على تصنيع جهاز تنفسي مع النقص الذي يعانيه ​العالم​ في عدد هذه الأجهزة التي يحتاجها المصاب ب​فيروس كورونا​ في علاجه"، آملا أن "تحظى هذه الفكرة بالدعم المطلوب لتبصر النور قريبا بعدما لاقت الترحيب والتأييد من وزير الصناعة ​عماد حب الله​".

ولفت الى أنه "مع تدني حجم المخزون العالمي للمستلزمات الطبية المستعملة في ​الوقاية​ ربما من الواجب أن تتضافر جهود أصحاب ​المصانع​ على إختلاف حجمها و​جمعية الصناعيين​ و​وزارة الصناعة​ لتصنيع تلك المستلزمات ضمن الإمكانات المتوفرة والمواصفات المطلوبة".