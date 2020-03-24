حيا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة، في تصريح، طلاب الهندسة في الجامعة اللبنانية على مبادرتهم للعمل على تصنيع جهاز تنفسي مع النقص الذي يعانيه العالم في عدد هذه الأجهزة التي يحتاجها المصاب بفيروس كورونا في علاجه"، آملا أن "تحظى هذه الفكرة بالدعم المطلوب لتبصر النور قريبا بعدما لاقت الترحيب والتأييد من وزير الصناعة عماد حب الله".
ولفت الى أنه "مع تدني حجم المخزون العالمي للمستلزمات الطبية المستعملة في الوقاية ربما من الواجب أن تتضافر جهود أصحاب المصانع على إختلاف حجمها وجمعية الصناعيين ووزارة الصناعة لتصنيع تلك المستلزمات ضمن الإمكانات المتوفرة والمواصفات المطلوبة".
كانت هذه تفاصيل خبر علامة حيا طلاب الجامعة اللبنانية على مبادرتهم بتصنيع جهاز تنفسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.