عز الدين: استهلاك "الكمامات" في حال عدم وجود اكتظاظ هو غير مجدي

لفتت الوزيرة السابقة ​عناية عز الدين​ في حديث تلفزيوني الى أن "الدراسات أثبتت أن ​الكورونا​ ينتقل بالرزاز وليس بالهواء واستهلاك "الكمامات" في حال عدم وجود اكتظاظ هو غير مجدي"، مشيرة الى أن "​الأطفال​ ليسوا أقل عرضة من الكبار للإصابة بفيروس "الكورونا"، مضيفة: "اذا قمنا بالفحص قد نكتشف أنهم اصيبوا وشفيوا ولكن قد يصيبوا الاخرين عبر العدوى".

وشددت عناية عزي الدين الى أن "أزمة كورونا ليست فقط أزمة صحية، لبل أتت أتت في ظرف صعب ورئيس ​مجلس النواب​ نبيع بري يعرف كمسة الضغط الذي تعاني منه المناطق وبقانون ​البلديات​ هي من صلب اختصاص البلديات أن تصعب ​السلطة​ المحلية المجبرة اذارة السلطة المحلية".