الصحة الإيرانية: 1762 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإيرانية عن تسجيل 1762 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 24811، كاشفة عن تسجيل 122 حالة وفاة جديدة، لترتفع أعداد الوفيات الى 1934. كما أفادت عن إرتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا إلى 8913، موضحة أنه تم الإستعلام عن الحالة الصحية لـ 41 مليون مواطن عن طريق خطة "الغربلة" بالتعاون مع قوات التعبئة.

وكان مسؤول إيراني كشف يوم أمس لوكالة "رويترز" عن 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرا الى أن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت حتى اليوم 1812 حالة وفاة أما عدد المصابين بكورونا في إيران وصل إلى 23049 حالة إصابة.

وتعد إيران بؤرة لتفشي فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وغربي آسيا.