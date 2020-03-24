لفت رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "تلجأ بعض ​البلديات​ إلى ​قطع الطرقات​ وإقامة حواجز الذي هو نوع من ​الأمن​ الذاتي الآمر الذي قد يسبب مشاكل عديدة. أفضل طريقة ان تتولى ​قوى الأمن​ و​الجيش​ فتح تلك الطرقات وان يزداد التشديد على الذين يخالفون تعليمات حظر السير .لذا اعود وأنادي بحالة طوارئ مع تنظيم حاجات المواطن الأساسية".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط دعا لاعلان الطوارئ: قطع البلديات للطرقات قد يسبب مشاكل عديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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