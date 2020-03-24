المعهد الإيطالي للصحة: من المبكر الحديث عن تراجع عدد إصابات ووفيات كورونا

حذر مدير ​المعهد العالي​ للصحة في ​إيطاليا​، سيلفيو بروزافيرو بأنه "من الخطأ الحديث عن انخفاض عدد الإصابات والوفيات ب​فيروس كورونا​، الذي كان بشكل طفيف في اليوميين الماضيين، وذلك لأننا نرى اليوم آثار ما حدث قبل أسبوعين"، واصفا "القيود التصاعدية التى فرضتها ​الحكومة​ على المواطنين ووقف الأنشطة الإنتاجية غير الاساسية بالإجراءات الناجحة".

واعتبر أنه "من السابق لأوانه الحديث عن اتجاه هبوطي للمنحنى، حتى لا يهمل البعض في الالتزام في اتباع تلك الإجراءات"، مشيرا الى أن "منحنى بيانات الأقاليم الجنوبية لا يزال يبدو أنه ليس تصاعديا، وهذا مبعث ارتياح بالنسبة لنا. لكننا قلقون بشأن صور نشرتها بعض الصحف المحلية التي أظهرت شوارع مليئة بالناس".

وأعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، مساء أمس، تسجيل 601 حالة وفاة و3780 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات، منذ تفشي الوباء في البلاد، إلى 6077 وفاة، والإصابات إلى 50418 إصابة.