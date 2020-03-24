تلقى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، اتصالا من نظيره الالماني هايكو ماس، شكره خلاله الوزير حتي على المساعدات التي توفرها المانيا للبنان، وعرض الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، نتيجة الازمة الاقتصادية ومواجهة انتشار فيروس كورونا، آملا توفير المساعدات للأسر الاكثر فقرا، لا سيما تلك التي تعتاش من عملها اليومي.
واشار حتي الى ان الحكومة اللبنانية بصدد وضع برامج تتضمن خططا لمكافحة الفساد والقيام بإصلاحات هيكلية في اقتصاده. من جانبه، اعرب وزير الخارجية الالماني عن استعداد بلاده لمساعدة لبنان على مواجهة ازمته الاقتصادية والمساهمة في تخطي الضائقة المالية والاقتصادية التي يشهدها، ووعد بدعم لبنان في تطبيق الاصلاح الهيكلي ما ان يتبلور برنامج الحكومة اللبنانية في هذا الخصوص، متمنيا إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الوزير حتي، في الامور ذات الاهتمام المشترك لما من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين ومساعدة لبنان من اجل الخروج من ازمته.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية المانيا اتصل بحتي: مستعدون لمساعدة لبنان على مواجهة ازمته الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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