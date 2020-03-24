وزير خارجية المانيا اتصل بحتي: مستعدون لمساعدة لبنان على مواجهة ازمته الاقتصادية

تلقى وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، اتصالا من نظيره الالماني ​هايكو ماس​، شكره خلاله الوزير حتي على المساعدات التي توفرها ​المانيا​ ل​لبنان​، وعرض الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، نتيجة الازمة الاقتصادية ومواجهة انتشار ​فيروس كورونا​، آملا توفير المساعدات للأسر الاكثر فقرا، لا سيما تلك التي تعتاش من عملها اليومي.

واشار حتي الى ان ​الحكومة اللبنانية​ بصدد وضع برامج تتضمن خططا ل​مكافحة الفساد​ والقيام بإصلاحات هيكلية في اقتصاده. من جانبه، اعرب وزير الخارجية الالماني عن استعداد بلاده لمساعدة لبنان على مواجهة ازمته الاقتصادية والمساهمة في تخطي الضائقة المالية والاقتصادية التي يشهدها، ووعد بدعم لبنان في تطبيق الاصلاح الهيكلي ما ان يتبلور برنامج الحكومة اللبنانية في هذا الخصوص، متمنيا إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الوزير حتي، في الامور ذات الاهتمام المشترك لما من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين ومساعدة لبنان من اجل الخروج من ازمته.