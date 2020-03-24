القاضي شبلي أصدر 18 قرار تخلية من دون كفالة ولجنة السجون قدمت 270 طلبا

أصدرت ​محكمة​ جنايات ​الشمال​ برئاسة القاضي داني شبلي، يومي الجمعة 20/3/2020، والإثنين 23/3/2020، 18 قرار تخلية سبيل ل18 موقوفا من دون كفالة، وفق الآليات ​الجديدة​ التي اعتمدها ​القضاء​ بالتعاون مع ​نقابة المحامين​ في ​طرابلس​، وذلك إنفاذا لخطة نقابة المحامين في طرابلس القضائية والقانونية بأبعادها الانسانية والوطنية، وبمتابعة طلبات التخلية المتعلقة ب​السجناء​ في سجون الشمال و​رومية​ من قبل لجنة السجون في النقابة يوميا بصورة حثيثة ودقيقة وبمساع من نقيب المحامين في طرابلس والشمال ​محمد المراد​.

وتقدمت لجنة السجون بإدارة مقررها الأستاذ ​محمد صبلوح​ يوم الاثنين 23/3/2020، بـ 170 طلب تخلية أمام محاكم الجنابات ومحاكم الجزاء وامام قضاة التحقيق. كما أن اللجنة بصدد تحضير 100 طلب تخلية سبيل لتقديمها امام المراجع المختصة.

