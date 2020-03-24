شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دفاع النواب" للمواطنين": علينا التعامل بجدية فى مواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، التعازى باسم اللجنة فى شهيدى القوات المسلحة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، واللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داوود، اللذين وافتهما المنية نتيجة قيامهما بواجبهما الوطني بعد الإصابة بفيروس كورونا خلال مشاركتهما فى عملية التطهير والتعقيم.

وقال عامر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن القوات المسلحة هي عماد الدولة وليس غريب عنها هذا الموقف فهي تربت علي العطاء وحماية شعب مصر، وتتبادل معه كل الحب والأحترام، وتدين بالانتماء والولاء لهذا الشعب الوفي.

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وشدد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بضرورة أن يأخذ الشعب المصرى مسألة مجابهة فيروس كورونا بجدية كاملة، فالأمر خطير بالفعل، مشيراً إلي أن القيادة السياسية والحكومة، أخذت بالأسباب والحيطة الكاملة ويجب علينا جميعا معاونتها، قائلا: علينا القيام بواجبنا بما يحقق الحماية لنا وأولادنا مما واجهته مجتمعات مختلفة سواء فى أوروبا أو غيرها.

ولفت كمال عامر، إلى أنه يتم المتابعة مع الحكومة، مشدداً علي أهمية الثقة فى كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة فيها جميعا لصالح أمتنا وحماية شعبنا، وأمنه، وأنه حال إتخاذ أي إجراءات أخرى فأنها من أجل تحقيق هذا الهدف، لذا أن نؤمن بأن الإجراءات التى تتخذها للصالح العام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد قال إن أزمة انتشار فيروس كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم أجمع، وأنه لم يشهد تاريخ الإنسانية المعاصر أزمة بهذا الحجم، حيث انتشر الوباء فى أكثر من 177 دولة وتأثيراته ستكون كبيرة جدا، مؤكداً أن شكل العالم سيكون مختلف كثيرًا بعد الأزمة عما كان قبلها.