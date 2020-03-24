شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" ترجىء اجتماعاتها حتى منتصف أبريل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هيئة مكتب اللجنة اتخذت قرارا بإرجاء الاجتماعات المقررة بمقر مجلس النواب حتى منتصف أبريل، وذلك اتساقا مع الإجراءات الاحترازية التى اتخذها المجلس، وأعلنها الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الذى أصاب العالم.

وأشار "السجيني"، إلي أن قرار إرجاء اجتماعات اللجنة جاء ليعطى المساحة والوقت للقيادات المحلية التواجد فى وحداتهم لضمان تنفيذ المهام الموكلة إليهم فى إدارة تلك الأزمة بالشكل الأمثل.

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وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم: "أيضاً أجدد دعوتى للوزراء والمحافظين المعنيين وللقيادات المحلية أن هذه الأزمة وتلك الإجراءات التى اتخذتها الدولة يمكن أن تحول المحنة إلى منحة على مستوى كثير من القطاعات المحلية فيما يخص أعمال الصيانة والنظافة و التجميل، وغيرها، وكل ما يتعلق بالعمل بعيدا عن التجمعات والكثافات البشرية".

واختتم النائب أحمد السجيني، قائلا: "أرى أنها فرصة للوقوف وقفة إصلاحية جادة لإعادة ترتيب البيت المحلى".