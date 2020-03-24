شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقى يكشف جرائم تميم ضد الشعب القطرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لايزال النظام القطري، برئاسة تميم بن حمد، يواصل جرائمه ضد أبناء الشعب القطرى، ومن يعارضه فى أى من القرارات، وهو ما كشفه مؤسسة ماعت، فى تقرير بالفيديو يوضح الانتهاكات التى طالت عدد من الأسرة الحاكمة فى قطر، وخرج العديد من أبناء هذه الأسرة ليفضح تميم ونظامه وما يقومون به من انتهاكات وقمع مستمر ضدهم، الأمر الذى وصل إلى هروب وطرد العديد منهم خارج قطر.

ويوضح التقرير، أحدى السيدات من العائلة الحاكمة بقطر، تفضح تميم لقيامه بحبس الآلاف من أبناء الشعب القطري في السجون، إضافة إلى الرسوم والضرائب التى فرضت على أبناء الشعب القطري ضمن العديد من القرارات القمعية التى يقوم بها النظام القطري ضد أبناء شعبه.

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في وقت سابق، أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن الدوحة تستضيف مؤتمرًا دوليًّا حول الأديان الذى ينظمه مركز الدوحة الدولى لحوار الأديان، ويحضره الداعية الإرهابى "يوسف القرضاوى"، مشيرا إلى تنظيم ذلك المؤتمر من أجل التغطية على دعم تميم للجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن النظام القطرى الذى يتزعمه تميم بن حمد ينشر خطابات الكراهية عبر قناة الجزيرة الإرهابية، فيما يدعم تنظيم الحمدين الجماعات المتطرفة فى المنطقة.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن مجلة "إنترناشيونال بوليسى دايجست" الأمريكية كشفت عن تكتيكات تضليلية تستخدمها الجزيرة ضد خصومها، ويسعى تميم من خلال المؤتمرات الزائفة إلى تلميع صورته، والظهور في ثوب النظام المنفتح الداعى للتقارب بين الشعوب ليتمكن تميم من إبعاد تهم علاقاته المشبوهة بالتنظيمات الإرهابية.