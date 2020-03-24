شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة: مبادرة خليك فى البيت تستهدف توعية المواطنين بخطورة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب أطلق مبادرة "خليك فى البيت" من أجل دعوة كل المواطنين بالالتزام بشكل واضح في منازلهم، نظرا للخطر الذى أصبح يواجه البلاد، وهو فيروس كورونا، لافتا إلى أن حلول ومواجهة هذا الفيروس الخطير، يتم من خلال الالتزام والجلوس في المنازل، وليس تحدى هذه القرارات واستمرار التواجد في الشوراع والأسواق، لأن هذا الخطر لن يضر الإنسان بمفرده بل يضر أيضا من حوله.

وأضاف رئيس حزب الوفد فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الهدف من مبادرة الحزب هو توعوى من أجل مواجهة هذا الفيروس الخطير، والتأكيد على كل أبناء الحزب بتوعية المواطنين في المحافظات من أجل العمل والاتحاد على مواجهة خطر هذا الفيروس وأضراره على المواطنين، مؤكدا أن الدولة تقوم بجهود كبيرة للغاية، والآن أصبح الدور على المواطنين لمواجهة هذا الخطر الكبير.

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كان قد أطلق قيادات وشباب بيت الأمة لإطلاق حملة «إغاثة»، التى أعلنتها لجنة الطوارئ الصحية الوطنية بالحزب، برئاسة الدكتور محمد نصر، رئيس اللجنة النوعية للصحة، وبالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب برئاسة المهندس محمد فؤاد، سكرتير مساعد الحزب، للوقوف إلى جوار المواطن المصرى ومساندة الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، بدعم من الدكتورة أميرة أبو شقة، مساعد رئيس الحزب لشئون التطوير والمتابعة.