منصة عالمية جديدة لجعل شبكات المعلومات “أقوى وأكثر أمانا” في ظل انتشار “كورونا”

أطلق رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات، هولين جاو، أمس الاثنين، منصة جديدة لمساعدة الشبكات العالمية خلال أزمة “كوفيد-19” على البقاء “أقوى وأكثر أمانا وارتباطا”.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن الأمين العام للإتحاد قوله، “إن المنصة الجديدة ستساعد الحكومات والقطاع الخاص في ضمان مرونة الشبكات وجعل خدمات الاتصالات متاحة للجميع”.

وشدد على أن شبكات الاتصالات لم تكن ذات أهمية حيوية من قبل “لصحتنا وسلامتنا، ولسير اقتصادنا ومجتمعنا” كما هي الآن خلال الأزمة الحالية، حيث يتم تشجيع الملايين على البقاء في منازلهم.

Advertisements

وأوضح أن ما هو على المحك الآن، “قدرتنا، كأسرة بشرية واحدة، على تزويد العاملين الصحيين في كل مكان بالأدوات التي يحتاجونها لأداء واجباتهم، على السماح لكل من يستطيع أن يعمل من المنزل، على القيام بالتجارة عبر الإنترنت، على ضمان أن يواكب مئات الملايين من الأطفال والشباب دراساتهم، وعلى البقاء على اتصال مع الأحباء، أينما كانوا”.

وستوفر “منصة الشبكة العالمية للمرونة” أيضا أفضل الممارسات والمبادرات التي تم وضعها أثناء أزمة كوفيد-19 لضمان إتاحة خدمات الاتصالات إلى أقصى حد ممكن.

وستقوم المنصة، علاوة على ذلك، بجمع المعلومات والخبرات ذات الصلة بالإجراءات التي يمكن أن يستخدمها واضعو سياسات الاتصالات وغيرهم لضمان أن تخدم شبكاتهم احتياجات بلدانهم.