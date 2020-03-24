أمطار وزخات رعدية مرتقبة اليوم الثلاثاء

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، نزول أمطار وزخات مطرية رعدية، محليا قوية، الواجهة المتوسطية، والريف وشمال المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى منطقة طنجة وشرق السايس.
وتوقعت أيضا أن تكون الأجواء غائمة ومصحوبة بأمطار وزخات رعدية فوق كل من السهول الشمالية والوسطى والأطلس والجنوب الشرقي، فضلا عن جنوب المنطقة الشرقية، ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية.
وسيلاحظ تساقط ثلوج محلية، فوق قمم مرتفعات الأطلس، التي يتعدى علوها 1900 متر، في حين سيبقى الطقس قليل السحب إلى غائما جزئيا بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بداخل الأقاليم الجنوبية.
أما الرياح فستهب قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالجنوب، ومن القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومعتدلة شمالية إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 05 و 10 درجات بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 08 و 14 درجة بباقي المناطق.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 04 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف، وما بين 10 و 16 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 14 و 19 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية، وشمال ووسط البلاد. وستكون ما بين 20 و 26 درجة بالجنوب.
وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.
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