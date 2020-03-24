مصرع شخص في حادث طرق قرب طبرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص (45 عاما)، مصرعه في حادث طرق على شارع رقم 789 بمنطقة طبرية، صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل، أن الحادث نجم عن تصادم بين سيارة خصوصية ودراجة نارية، ما أسفر عن مصرع سائق الأخيرة متأثرا بجروحه الخطيرة.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة سائق الدراجة النارية متأثرا بجروحه، بينما وصفت حالة سائق السيارة بالطفيفة.

Advertisements

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث وتنظيم حركة السير في المكان.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، اليوم، أن 60 شخصا بينهم 19 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية أمس.

هذا، ولقي 349 شخصا في البلاد مصارعهم في حوادث الطرق في العام الماضي 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية. وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما تبين من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.