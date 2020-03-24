مصر تتجه لفرض حزمة إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

الثلاثاء 24 مارس 2020

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، تكليفه حكومة بلاده باتخاذ حزمة إجراءات إضافية لمكافحة فيروس كورونا.



وذكر الرئيس المصري أن حزمة الإجراءات الإضافية ستسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين وعدم التأثير على متطلبات حياتهم اليومية.

وعبر السيسي عن ثقته في تجاوب المصريين مع الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

ووفق وسائل إعلام محلية فإن مؤتمراً صحفياً سيعقده رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي، بات من المؤكد أن يتم الإعلان خلاله عن هذه الإجراءات.

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والإثنين، أهاب الرئيس المصري بجميع مواطنيه الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الحكومة في مواجهة تفشي وباء كورونا "من أجل أن تظل مصر دائما في سلام وأمان".

واتخذت مصر حزمة إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا، من بينها إغلاق المساجد والكنائس، والمتاحف والمواقع الأثرية بجميع المحافظات، وتأجيل الامتحانات في الجامعات حتى 30 مايو/أيار المقبل.

وعلى مدار الأيام الماضية، أعلنت الحكومة المصرية تشديد الإجراءات الاحترازية، بتعليق رحلات الطيران وإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في بعض المراحل التعليمية والاستعانة بطريقة التعلم عن بعد.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت الإثنين ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وحتى الإثنين سجلت مصر 366 حالة إصابة فيروس كورونا من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة