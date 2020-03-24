إحصائية مفزعة لمنظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا

الثلاثاء 24 مارس 2020

أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرات من سرعة انتشار الفيروس التاجي المستجد كورونا، الذي يجتاح العالم لا توقف، وأشارت إلى إحصاءات مقلقة للغاية يجب الانتباه لها من أجل محاولة وقف تفشي المرض.



ووصل إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس المستجد كورونا، على مستوى العالم، حتى اليوم، إلى أكثر من 373 ألف حالة، بينهم ما يزيد عن 16 ألف توفوا، و100ألف شفيوا.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية: "وباء كوفيد-19 يتسارع، إذ تم تسجيل إصابة أول 100 ألف حالة في حوالي 67 يومًا، وثاني 100 ألف حالة خلال 11 يومًا فقط، وخلال 4 أيام فقط أصيب أخر 100 ألف حالة".

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وتابع تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال المؤتمر الصحفي: "هذه الأرقام مهمة، هؤلاء أناس انقلبت حياتهم وعائلاتهم رأسًا على عقب".

وذكرت الصحة العالمية أن "التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل وسائل دفاعية ضد كورونا، علينا الانتقال من مرحلة الدفاع ضد كورونا لمرحلة الهجوم".

وتابعت منظمة الصحة العالمية "يجب إعطاء الأولوية للطواقم الطبية وإلا سيموت الكثير من الناس".