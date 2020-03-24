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شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يغتالون قياديا حوثيا في مدينة ذمار والان مع التفاصيل
الثلاثاء 24 مارس 2020
لقي أحد مشرفي جماعة الحوثي مصرعه بمحافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء، في ظروف غامضة.
وذكر مصادر محلية أنه تم العثور على أحد مشرفي الجماعة في مدينة ذمار ويدعى "علي بن علي الوريث" مقتولاً داخل سيارته.
ورجَّحت المصادر أن يكون مقتله ناتجاً عن صراعات داخلية بين قيادات الجماعة على النفوذ والمكاسب.
وأضافت أن مجهولين يعتقد أنهم يتبعون السلالي عباس العمدي يقفون وراء مصرع الوريث.
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