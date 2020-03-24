بالصور.. مكتب ثقافة تعز يحصد ثلاث جوائز ذهبية في المهرجان الوطني للمسرح

الثلاثاء 24 مارس 2020

حصد مكتب ثقافة تعز ، مسرح تعز المنافس في حضرموت 2020، وعدن في الانطلاقة الاولى في ظل الحرب والحصار الانقلابي، ومسرحية الخلاص كانت الأفضل في حضرموت بشهادة النقاد والجمهور والقادم أكثر حصدا للجوائز.



حيث أٌسدل الستار على المهرجان الوطني للمسرح في حضرموت للفترة من 15 إلى 21 مارس 2020.

وحصدت تعز جائزتين ذهبيتين هما ذهبية أفضل إخراج فني ابداعي لمخرج مسرحية الخلاص تعز القدير أحمد جباره ، وذهبية جائزة أفضل ممثلة صاعدة للمبدعة منال شرف لدورها الكبير والمؤثر في مسرحية الخلاص التي قدمتها فرقة المسرح الوطني التابعة لمكتب الثقافة بتعز.

هذا وقد نافس عرض تعز على جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في مهرجان حضرموت وهو اللقب الذي حصده الفريق بجدارة ونال فيه ذهبية وجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في مسرح حافون سابقا ، لتشرق في مسيرة تعز الثقافة والمسرح 3 أيقونات وجوائز ذهبية تليق بتطور المسرح في تعز وتميزه الكبير رغم كل الظروف الراهنة التي أحدثتها مخالب الحرب والحصار الانقلابي عليها.

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هذا وقد قٌدمت في المهرجان 6 عروض مسرحية مبهرة من حضرموت المكلا والشحر وتعز وعدن ولحج وشكّل المهرجان تظاهرة ثقافية كبرى رعتها وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح.