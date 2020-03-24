شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 191 بعد تسجيل حالتين جديدتين والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء عن تسجيل إصابتين بفيروس «كورونا»، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 191 إصابة.

Advertisements وأشارت الوزارة إلى ان الحالتين مرتبطتين بالسفر إلى المملكة المتحدة. كما أعلنت اليوم عن شفاء 9 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 39 حالة

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