الرئيس الأمريكي: التجارب السريرية لفيروس كورونا ستبدأ في نيويورك

الثلاثاء 24 مارس 2020

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، أن الحرب ضد كورونا مستمرة، قائلا: "سنفوز في هذه الحرب ضد كورونا أسرع مما يتوقع البعض"، مشيرا إلى أن التجارب السريرية ستبدأ في نيويورك لمواجهة الفيروس القاتل.



وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية لمواجهة كورونا، أن الشركات الكبرى والصغرى الأمريكية تضررت بشدة بسبب فيروس كورونا.

وأوضح أنه لن يسمح بأن يتحول فيروس كورونا إلى مشكلة اقتصادية طويلة الأمد، وأن هذا الفيروس سوف ينتهي انتشاره عاجلا أم آجلا، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وشدد ترامب على أن الوقت غير مناسب لتصفية الحسابات السياسية، مشيرا إلى أن النقاش مع الجمهوريين والديمقراطيين متواصل من أجل ميزانية مواجهة كورونا.

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كما طالب الشعب الأمريكي المحافظة على التباعد الاجتماعي، للحد من تفشي الفيروس.

من جانب آخر، وقع الرئيس الأميركي قرارا يمنع التلاعب بأسعار المستلزمات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وفي إفادته اليومية في البيت الأبيض قال ترامب إن التجارب ستبدأ في ولاية نيويورك على عقارات طبية موجودة بالفعل لمعرفة إمكانية استخدامها لمكافحة الوباء.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن معدل الوفيات في أمريكا من جراء الفيروس يظل تحت الواحد بالمئة.

وذكرت مصادر طبية أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 42600، فيما أصدر حاكم ولاية وست فرجينيا أمرا ببقاء السكان في منازلهم.