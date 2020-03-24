شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الطوارئ الصحية في فرنسا تدخل حيز التنفيذ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:16 مساءً, 24 مارس 2020 م المناطق - وكالات دخلت حال الطوارئ الصحية في فرنسا اليوم حيز التنفيذ لمدة شهرين التي تنص على عزل إلزامي وتدابير أخرى تضع قيودًا على حريات كثيرة.

وتبنى البرلمان الأحد الماضي قانونًا ينص على إعلان حال “الطوارئ لمواجهة وباء كوفيد-19” .

ويتعرض من يخالف إجراءات العزل لدفع غرامة بقيمة 135 يورو، وأخرى بقيمة 1500 يورو، إذا عاد الى المخالفة ذاتها “في خلال 15 يومًا”.

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