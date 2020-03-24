عُمان تسجل ١٨ حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:02 صباحًا, 24 مارس 2020 م المناطق - واس سجلت وزارة الصحة بسلطنة عُمان ١٨ حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد، ١٩ لمواطنين، منها إحدى عشرة ١١ حالة مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وخمس حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والإمارات، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي.

وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 84 حالةً.

وأكدت في بيان لها أن 17 حالة تماثلت للشفاء، داعيةً الجميع التقيد الكامل بإجراءات الحجر الصحي.

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