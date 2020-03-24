شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة الطبية العالمية : كورونا مستمرة حتى نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الرابطة الطبية العالمية، فرانك أولريش مونتجومري، أنه لا يتوقع انتهاء سريعا لأزمة كورونا. وقال مونتجومري : "هذه المعضلة سترافقنا بالتأكيد حتى نهاية هذا العام"، مضيفا أنه سيتعين إعادة هيكلة الحياة الاجتماعية بأكملها والحياة العملية أيضا لحين تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

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