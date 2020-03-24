بالفيديو حملات السخرية والتنمر ضد المصابين بفايروس كورونا

منتظر كان اول المشتبه بإصابته بفايروس كورونا في الديوانية، حيث تم اعتقاله بكمين أمني في مدخل المحافظة، عند عودته من بغداد قبل أكثر من عشرين يوما، منتظر يروي للسومرية قصته اثناء الاحتجاز وتعرضه لمعاملة قاسية وأسلوب عنيف، ليخرج بعد التأكد من عدم اصابته، ليواجه معركة أخرى بنبذ المجتمع والتنمر عليه، والذي جعله يعيش في رعب هو وعائلته، ويشاهد كوابيس ليلا تحرمه من لذة النوم لكونه مشتبها بإصابته لا غير، ليكون شاهدا على عملية التعامل السلبي مع هكذا حالات.خط الدفاع الأول لدى الانسان لخوض المعركة مع فايروس كورونا، هو العامل النفسي والدعم المجتمعي، كونه لم يكتشف له علاج حتى الآن ، كما يقول مختصون في علم النفس، ما قد يولد ضعفا في جهاز المناعة

وكانت قد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حملات من السخرية والتنمر على بعض المصابين بكورونا، والتي قد تدفع ممن لديه اعراض بالإصابة الى إخفاء حالته، خشية من التنمر المجتمعي، والتي تساعد على انتشار الفايروس الوبائي.

