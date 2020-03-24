أعلن مكتب الرئيس الفنلندي اليوم الثلاثاء أن الرئيس السابق مارتي اهتيساري، الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2008، أصيب بفيروس كورونا. وقال المكتب في بيان "تأكدت الإصابة أمس الاثنين الموافق 23 مارس، الرئيس اهتيساري في حالة جيدة". وحكم اهتيساري (82 عاما) فنلندا من عام 1994 إلى عام 2000 وفاز بجائزة نوبل للسلام لمساهمته لفترة طويلة في الوساطة من أجل تحقيق السلام.



وأعلنت فنلندا 700 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا حتى الآن وأعلنت فنلندا 700 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا حتى الآن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حائز على جائزة نوبل.. إصابة رئيس فنلندا السابق بفيروس 'كورونا' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.