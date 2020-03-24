أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في لبنان في تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، أنه "في سابقة من نوعها في لبنان وفي ظل الإجراءات المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، جرى استجواب موقوف قاصر سوري الجنسية (مواليد 2002) عبر تطبيق واتساب "whatsapp-video call" في فصيلة احدى القرى الشمالية، بناء لإشارة النائب العام التمييزي، وقد أخلي سبيله بموجب كفالة مالية.

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كانت هذه تفاصيل خبر في زمن كورونا استجواب الموقوفين عبر واتساب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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