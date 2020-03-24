بالفيديو ديالى تغلق طريق بغداد تحسبا من دخول مصابين بكورونا

اغلقت خلية الازمة في ديالى الطريق الرئيس الرابط مع العاصمة بغداد الذي يمر بناحية خان بني سعد تحسبا لدخول حالات اصابة بوباء كورونا في وقت شهدت فيه المحافظة وفاة احد الاشخاص بسبب هذا المرض ... فيما قررت دائرة الصحة العمل باجهزتها لتشخيص الاصابات دون الحاجة لارسال العينات الى بغداد

قرارات اتخذتها خلية الازمة في ديالى ابرزها قطع الطريق القديم الرابط بين ديالى والعاصمة بغداد بسبب الاصابات التي شهدتها العاصمة مؤخرا مع تمديد اجازات المنتسبين الامنيين الذين يسكنون خارج المحافظة فضلا عن تفعيل قرار مركزي بتمديد الحظر لسبعة ايام واشراك الزعامات العشائرية داخل خلية الازمة



السيطرات الامنية لشرطة ديالى ومديرية المرور لم تسمح باي خرق للحظر مهما كانت العناوين مثلما تبدو عبر هذه المشاهد بعد ان طالت اجراءاتها الضباط والمنتسبين الذين لايحملون المستمسكات المطلوبة

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