قرارات مرتقبة جديدة لمواجهة كورونا.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد قليل

كتب: ضياء السقا

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للحديث عن آخر التطورات فيما يتعلق بجهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما يتناول المؤتمر إعلان عدد من القرارات الهامة في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة كورونا، وكذلك آخر التطورات فيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية وآليات دعم العمالة الموسمية.

وكان رئيس الوزراء، قد أصدر قرارا بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

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وأشار القرار إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

كما أصدر مجلس الوزراء، قرارا بإغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

من جانبه أكد مجلس الوزراء، أن قرارات الإغلاق، سيبدأ تنفيذها من مساء الخميس، حتى يوم 31 مارس الجاري.

ونص القرار في مادته الثالثة علي نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.