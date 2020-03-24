السلطات الإسبانية: تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 حالات

أعلنت السلطات الاسبانية تسجيل 76 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ووفاة 5 ​حالات​. وفي وقت سابق، ذكرت ​وزارة الصحة​ أن عدد ال​وفيات​ في ​إسبانيا​ جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 2182 حالة بعد تسجيل 462 وفاة خلال 24 ساعة. وزاد معدل الوفيات بذلك بنسبة 27 في المئة عن الأحد، مع بلوغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 33089 حالة في إسبانيا، وبذلك باتت إسبانيا إحدى الدول الأكثر تضررا من الوباء بعد ​الصين​ و​إيطاليا​. وحذرت ​منظمة الصحة العالمية​ من أن 4 دول أوروبية تسير على خطى إيطاليا، من حيث عدد وفيات كورونا.

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